A cada 7 horas, uma criança sofre violência sexual em Americana. A informação foi publicada na última semana na atualização do relatório mensal do painel de estatísticas da Secretaria de Segurança Pública do Governo do Estado.

Nas informações, um dado alarmante: em apenas 6 meses (janeiro a junho de 2023), o total de vítimas de estupro de vulnerável no município foi de 26. Mesmo número que havia sido registrado na soma dos 12 meses de 2022. Esse já é o maior número dos últimos 10 anos, quando em 2013, 40 casos foram registrados (incluindo não vulneráveis).

Outro dado preocupante é o número de pacientes que passaram por atendimento nos serviços de saúde mental da prefeitura. De cada 3 crianças e adolescentes atendidos este ano, 1 alegou problemas relacionados à violência, assédio e abuso sexual infantil.

LEIA TAMBÉM: Thiago Colombo na disputa do Conselho Tutelar

Foram cerca de 730 vítimas procurando apoio psicológico, só neste ano.

Essa análise não inclui boletins de ocorrência por crimes previstos no ECA, excetuando os de estupro.

É importante destacar que, segundo o extinto Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, 93% das vítimas de abuso sexual infantil não denunciam.

Em Americana, para denunciar basta ligar:

DISK: 100

Conselho Tutelar: 3471.6220

CAPs: 3408.1133

GAMA: 3461.8342

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP