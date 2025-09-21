Nova Odessa: cadastro do SUS poderá ser feito diretamente nas UBSs

A Prefeitura de Nova Odessa informa que a partir de 1º de outubro os moradores da cidade que precisarem fazer o cadastro, recadastro ou emissão do cartão do SUS poderão realizar o procedimento diretamente na Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima de sua residência.

Atualmente, esse atendimento é feito exclusivamente na Secretaria Municipal de Saúde, o que obriga toda a população — incluindo bebês, idosos, pessoas com deficiência (PCDs) e até acamados — a se deslocar até o centro da cidade para ter acesso ao serviço. Sem esse cadastro, o atendimento em qualquer unidade de saúde é negado.

A mudança faz parte de um projeto de integração da rede municipal de saúde e busca proporcionar mais agilidade no atendimento aos usuários. A partir da nova etapa, todas as sete UBSs do município passarão a oferecer o serviço de cadastro e recadastro, no mesmo horário de funcionamento da Secretaria de Saúde, de segunda a sexta-feira, das 7h às 15h30.

Para realizar o cadastro ou recadastro, o morador deve apresentar documento pessoal com foto e comprovante de residência. Nos casos em que o munícipe estiver acamado ou com mobilidade reduzida, um familiar pode comparecer à UBS para fazer um pré-cadastro. Posteriormente, um Agente Comunitário de Saúde (ACS) irá até a residência para concluir o processo.

A Prefeitura reforça que a descentralização do serviço tem como objetivo principal evitar deslocamentos desnecessários, reduzir filas e garantir atendimento a todos os usuários do SUS em Nova Odessa.

