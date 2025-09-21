O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi e a Unacon (Unidade de Alta Complexidade em Oncologia) de Americana promoveram, nesta quinta-feira (18), duas atividades especiais dentro da programação do Setembro Amarelo, mês dedicado à prevenção do suicídio e à valorização da vida. As ações foram organizadas pela Comissão de Humanização do hospital.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Pacientes da Hemodiálise do HM e da Unacon receberam a visita do projeto Patas que Curam, que levou cães terapeutas para interagir com pacientes, acompanhantes e profissionais de saúde, proporcionando momentos de afeto, alegria e descontração. Paralelamente, o Jardim Terapêutico do hospital sediou uma oficina de artesanato em parceria com a Capelania Evangélica, envolvendo pacientes, familiares e colaboradores em atividades criativas e de convivência.

A gerente administrativa do HM, Pamela Cordioli, destacou a relevância da iniciativa. “O Setembro Amarelo nos lembra da necessidade de oferecer cuidado integral. Ao promover atividades que unem saúde, bem-estar e solidariedade, reforçamos o nosso compromisso com a humanização e com a valorização da vida”, afirmou.

Iniciativa que foi ao HM

Para a presidente da Comissão de Humanização, Camila Peres, os resultados vão além do aspecto clínico. “Quando falamos em valorização da vida, precisamos olhar além do tratamento clínico. Momentos como estes trazem acolhimento, esperança e leveza para quem está enfrentando situações delicadas de saúde”, ressaltou.

Segundo a direção do HM, as ações reforçam o compromisso da instituição com a promoção da saúde integral, associando tratamento médico a suporte humano e emocional. “O Setembro Amarelo nos lembra que cada gesto de cuidado pode transformar vidas. A presença dos cães terapeutas e a oficina de artesanato mostram como diferentes iniciativas, quando somadas, fortalecem a rede de apoio aos nossos pacientes. Essas ações reforçam que a saúde também é feita de vínculos, afeto e integração com a comunidade”, afirmou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi e a Unacon são administrados pelo Grupo Chavantes por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

Leia + sobre saúde