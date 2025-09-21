O Movimento contrário às propostas de Blindagem de deputados e que são pelo ‘Sem Anistia’ aos golpistas do 8 de janeiro reuniu dezenas de pessoas na manhã deste domingo em Santa Bárbara d’Oeste.

Partidos de esquerda puxaram o movimento.

Eventos aconteceram em várias cidades do Brasil ao longo do domingo e alguns integrantes do movimento em SB ainda foram para São Paulo onde acontece evento com show de artistas.

Vídeo Sem Anistia e contra PEC da Blindagem

Leia + sobre política regional

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP