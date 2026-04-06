Evento, que já integra o calendário oficial do município, percorreu ruas do Centro no sábado (4)

A manhã do sábado (4) foi marcada por conscientização e alegria em Nova Odessa. A 4ª Caminhada pela Conscientização do Autismo reuniu famílias, crianças e apoiadores da causa em frente ao Paço Municipal, com percurso até a Praça Central José Gazzetta. O grande destaque ficou por conta da Carreta da Alegria, que acompanhou todo o trajeto e levou as crianças, muitas delas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), para uma experiência lúdica e acolhedora.

O vice-prefeito Alessandro Miranda, o Mineirinho, esteve presente e caminhou ao lado dos participantes, destacando a importância do evento. “A cada edição, vemos a causa do Autismo ganhar mais força e visibilidade em Nova Odessa. A Prefeitura tem orgulho em apoiar essa caminhada, que une conscientização, inclusão e diversão para as crianças”, afirmou.

Carine Sena, líder do Grumaa (Grupo de Mães Acolhedoras do Autismo), agradeceu o apoio da administração municipal. “Quero agradecer à Prefeitura de Nova Odessa por todo o suporte que temos recebido desde a primeira edição. Ver as crianças tão felizes dentro da Carreta da Alegria, acompanhando a caminhada com alegria, é motivo de muita emoção para nós. Essa parceria é fundamental para a nossa causa”, declarou.

A Caminhada pela Conscientização do Autismo vem sendo apoiada pela Prefeitura desde a sua primeira edição. Neste ano, o evento foi formalizado pela Lei Municipal nº 3.892/2026, de autoria do Poder Legislativo, sancionada em março pelo prefeito Leitinho, integrando definitivamente a iniciativa ao calendário oficial do município.

Para a realização da caminhada, a Prefeitura contou com a colaboração de diversos setores, entre eles o Departamento de Cultura e Turismo, que viabilizou a Carreta da Alegria; o setor de Trânsito, que atuou na orientação do percurso; e a GCM (Guarda Civil Municipal), que também esteve presente no local, garantindo a segurança necessária.