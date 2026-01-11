O carnê do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) 2026 começa a ser enviado pela Prefeitura de Nova Odessa, via Correios, em fevereiro. Ao todo, serão entregues cerca de 30 mil carnês.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Os contribuintes poderão optar pelo pagamento à vista, com 10% de desconto, até o dia 31 de março, ou dividir o valor em até 10 parcelas mensais, com o primeiro vencimento também em 31 de março e os demais no último dia útil de cada mês. Quem preferir, pode obter a segunda via do boleto no site da Prefeitura (www.novaodessa.sp.gov.br), a partir de fevereiro.

Em 2026, o IPTU de Nova Odessa foi reajustado exclusivamente pela inflação do ano anterior

seguindo o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), divulgado pelo IBGE. A medida segue a política adotada pelo Município nos últimos anos, que prioriza a correção inflacionária, sem aumento real do imposto.

Aposentados, pensionistas e portadores de neoplasia podem solicitar anualmente a isenção do IPTU, desde que o beneficiário possua apenas um imóvel e se enquadre nos critérios estabelecidos pela Lei Municipal nº 3.480/2021.

Junto com o IPTU 2026, será cobrada a TARSU (Taxa de Resíduos Sólidos Urbanos), que tem como objetivo custear a coleta e a destinação do lixo comum no município. Os valores variam conforme o tipo e o tamanho do imóvel.