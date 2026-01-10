Denúncia levou a uma das maiores apreensões da história do 48º BPMI, CAC possuía parte das armas não legalizada

Na madrugada deste sábado (10) houve a maior apreensão de armas do ano em toda a região e uma das maiores da história do 48º BPMI (Batalhão de Policiamento Militar do Interior), em aproximadamente 20 anos.

Um homem de 54 anos foi preso em flagrante com mais de 20 armas de fogo escondidas em sua casa na Estrada Municipal Ângelo Furian, em Sumaré. Entre os armamentos, estavam carabinas, espingardas, pistolas e revólveres sem documentação.

A prisão foi realizada após uma vítima realizar uma denúncia de que estaria sendo ameaçada pelo seu tio, sendo que no imóvel onde ele morava possuía diversas armas de fogo. Segundo informações, o cidadão é um CAC (Caçador, Atirador e Colecionador). Porém, parte das armas que ele possuía não era legalizada.

Arsenal

A Polícia Militar esteve no local e foi recepcionada pelo indiciado, que se identificou como o proprietário da residência. Durante as diligências, os agentes encontraram o arsenal, além de mais de 11,7 mil munições de diversos calibres.

Entre as armas, foram apreendidas oito carabinas, cinco pistolas, três revólveres, duas espingardas, dois rifles, duas garruchas e uma escopeta. De acordo com a PM, o indiciado apresentou documentação de apenas oito armas, sendo que as restantes não tinham a devida regularização.

O caso foi registrado como posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, ameaça e localização e apreensão de objeto na delegacia de Sumaré. Em 2026 é a maior apreensão de toda região e uma das maiores desde a inauguração do 48 BPMI, em dezembro de 2004.

