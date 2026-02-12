Nova Odessa divulga funcionamento dos serviços no feriado de Carnaval

Paço Municipal não vai ter expediente nos dias 16, 17 e 18 de fevereiro; atividades serão retomadas normalmente na quinta-feira (19)

A Prefeitura de Nova Odessa informa que o Paço Municipal, incluindo a agência bancária, e os demais órgãos administrativos não terão expediente nos dias 16, 17 e 18 de fevereiro, em razão do período de Carnaval. As atividades serão retomadas normalmente na quinta-feira, dia 19 de fevereiro.

Durante o feriado, os serviços públicos essenciais continuarão funcionando normalmente para garantir o atendimento à população. Entre eles estão os serviços de Saúde, Segurança, Trânsito, Defesa Civil e Saneamento (abastecimento de água e coleta de lixo).

Em caso de emergência, os contatos são:

• Defesa Civil: (19) 99545-6418

• Bombeiros: 193

• Polícia Militar: 190

• Guarda Municipal: (19) 3466-1900 / 153

• Coden Ambiental: 0800 771 1195

