Parlamento Jovem de Sumaré elege Mesa Diretora para 1º semestre

Durante reunião no sábado, estudantes também participaram de sorteio de apadrinhamento e de atividade formativa sobre redação de proposituras

Na manhã deste sábado (7), o Parlamento Jovem de Sumaré se reuniu no plenário da Câmara Municipal para realizar a primeira sessão de 2026. Os estudantes elegeram a Mesa Diretora que deve coordenar os trabalhos durante o primeiro semestre do ano. Com duas chapas concorrentes, a maioria dos votos foi par a Chapa 2, composta por Emilly Gabriele Silveira Martins, como presidente, Manuella de Almeida Fiorentino, como 1ª vice-presidente, Julia Santos Albuquerque, como 2ª vice-presidente, Maria Vitoria Lima dos Santos, como 1ª secretária, e Pyerre da Silva Santos, como 2º secretário.

O estudante Lucas Rodrigues Gonçalves tomou posse no início da reunião, já que não pôde estar presente na cerimônia ocorrida em novembro de 2025. Também estiveram presentes o presidente da Escola do Legislativo Professora Ceilita Miranda de Nadai, vereador Dudu Lima (Cidadania), o presidente do Legislativo sumareense, vereador Hélio Silva (Cidadania), e o vereador Wellington Souza (PT).

Durante a reunião, ainda ocorreu o sorteio de apadrinhamento, em que cada parlamentar jovem ganhou como padrinho um dos vereadores da Câmara de Sumaré. O presidente do Legislativo, vereador Hélio Silva, deve apadrinhar a aluna Allana Victória da Conceição dos Santos. Já a estudante Ana Beatriz Oliveira Daleffe terá como padrinho o vereador Geraldo Medeiros (PT). O presidente da Escola do Legislativo, vereador Dudu Lima (Cidadania), deve apadrinhar Augusto Cezar Silva Oliveira.

A parlamentar jovem Beatriz Santos Silva terá como padrinho o vereador Rodrigo Digão (União Brasil). O vereador Wellington Souza será padrinho de Brielli Tafner Ferreira. Emilly Gabriele Silveira Martins terá como padrinho o vereador Ney do Gás (PV). O vereador Allan Sangalli (PSB) será padrinho de Felype Pereira Da Silva. O parlamentar jovem Gabriel Souza Barbosa será apadrinhado pelo vereador João Maioral (PDT). Joyce de Paula Branco terá como padrinho o vereador Lucas Agostinho (União Brasil).

O vereador Alan Leal (PRD) deve apadrinhar a aluna Julia da Rocha Oliveira Vogas. A estudante Julia Santos Albuquerque terá como padrinho o vereador Tião Correa (PSDB). O vereador Rudinei Lobo (PSB) será padrinho de Livia Beatriz Sobrinho. Lucas Rodrigues Gonçalves será apadrinhado pelo vereador Cesar Bianchi (PP). O vereador Welington da Farmácia (MDB) deve apadrinhar o parlamentar jovem Luis Augusto Chiarelli.

A estudante Manuella de Almeida Fiorentino terá como padrinho o vereador Pereirinha (Cidadania). O vereador Valdir de Oliveira (Republicanos) será padrinho da jovem Maria Vitoria Lima dos Santos. Maycon Marinho Rodrigues será apadrinhado pelo vereador Professor Edinho (Republicanos). O vereador Joel Cardoso (PSD) deve apadrinhar Nicole Carolina Machado Avila. O aluno Nycolas Gabriel Barboza Lira terá o vereador Fabinho (PSD) como padrinho. O vereador Tavares (PL) será padrinho do jovem Pyerre da Silva Santos. A estudante Valentina Rangel dos Santos será apadrinhada pelo vereador Rai do Paraíso (Republicanos).

Por fim, os alunos participaram da oficina “Processo Legislativo: Redação das proposições”, apresentada pelo analista legislativo Luiz Flávio Guimarães Lambert dos Santos. A atividade teve como objetivo abordar os conceitos e as técnicas de redação das proposições que serão redigidas pelos parlamentares jovens eleitos durante o programa, e contou com a participação do diretor da Escola do Legislativo, Hélio Ricardo de Almeida.

