Expectativa é realizar aproximadamente 8 mil exames em seis meses, garantindo agilidade no diagnóstico e tratamento dos pacientes.

A Prefeitura de Nova Odessa inicia, no próximo sábado (04/06), um mutirão para a realização de exames de ultrassom. A iniciativa visa zerar gradativamente a demanda reprimida de ultrassonografia, beneficiando pacientes que já estão em atendimento na rede pública e aguardam a realização do procedimento.

Para alcançar a meta de realizar aproximadamente 8 mil exames em seis meses, a Secretaria Municipal da Saúde contratou um médico que permanecerá dedicado exclusivamente a essa força-tarefa e utilizará equipamento próprio do Hospital Municipal, onde os exames serão realizados. A ação será custeada com recursos de emendas parlamentares federais, emendas impositivas municipais e recursos próprios do município.

“Este mutirão é um compromisso da nossa gestão com a saúde e o bem-estar da população de Nova Odessa. Estamos dando um passo importante para cuidar de quem mais precisa e garantir que ninguém fique desassistido”, afirmou o vice-prefeito Alessandro Miranda, o Mineirinho, que tem colaborado com as estratégias da pasta.

A Secretaria de Saúde orienta os pacientes a manterem seus dados de contato atualizados, pois o agendamento – informando data, horário e local do exame – está sendo feito por telefone pela equipe clínica. A atualização cadastral pode ser realizada diretamente nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município.

“Estamos trabalhando para ter a demanda zerada e oferecer um serviço mais ágil à nossa população. Ao organizar essa força-tarefa, conseguimos otimizar o atendimento e dar celeridade aos diagnósticos, o que é fundamental para a eficácia dos tratamentos”, concluiu o secretário municipal de Saúde, Dr. Lucas Bento.