A “Operação Escudo” mobilizou policiais civis, unidades da Dise, da Deic e da Guarda Civil Municipal na manhã desta sexta-feira (3)

Nova Odessa viveu uma intensa movimentação nesta sexta-feira (3) com policiais civis cumprindo mandados de busca e apreensão em sete endereços da cidade. Seis deles no bairro Jardim São Jorge e um no bairro Fazenda Velha. Foi a “Operação Escudo”, que deteve quatro pessoas e um preso em flagrante por armazenar substância ilícita.

Ao todo, participam da operação cerca de 50 agentes e 15 viaturas, com apoio de equipes da Polícia Civil de diversos municípios, além de unidades da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes), da Deic (Divisão Especializada de Investigações Criminais) e da Guarda Civil Municipal de Nova Odessa.

O delegado Edson Antônio dos Santos conduziu a operação que segue em andamento, com buscas para localizar outros alvos e a contabilização das apreensões e prisões realizadas. A mobilização visa ao combate de roubo a residência e tráfico de drogas.

Alvo

Segundo informações, a operação deteve o alvo principal, que mantinha em depósito no endereço sob investigação a quantidade aproximada de 2,5 quilos de maconha – Tetrahidrocannabinol (THC). Ainda foram localizados em outro alvo da investigação aproximadamente 90 gramas de maconha, dinheiro em espécie fracionado e outros objetos.

Conforme as investigações, foi lavrado auto de prisão em flagrante dos indiciados como incursos nas penas previstas para os artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06 e, ainda, artigo 7º, inciso IX da Lei nº 8.137/90, uma vez que mantinha produto para consumo com data de validade vencida.

Após, no transcorrer das diligências, foram abordados os autores portanto consigo droga para o consumo pessoal, razão pela qual foram autuados pelo delito previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/03. Em tempo, tendo em vista a localidade, ainda foi cumprido mandado de prisão preventiva em desfavor de outro alvo em razão da prática de crime de roubo a joalheria na cidade de Franca/SP. Essa prisão ocorreu durante a operação, mas não tem ligação com as investigações da Operação Escudo.