Manutenção da iluminação no dispositivo está programada pela Prefeitura de Hortolândia

A Ponte da Esperança (Estaiada) ficará interditada para o tráfego de veículos entre os dias 06 a 13 de julho, das 20h às 4h30. No local, equipes da Prefeitura de Hortolândia realizam serviços de manutenção e melhoria do sistema de iluminação do dispositivo.

De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana, durante o período de interdição, os motoristas que trafegam no sentido Campinas, pela Rodovia Jornalista Francisco Aguirre de Proença (SP-101), e desejam acessar a região central de Hortolândia deverão utilizar como rota alternativa a Avenida Sabina Baptista de Camargo.

Já para os motoristas que saem de Hortolândia com destino à rodovia, a rota alternativa será pela Avenida da Emancipação, seguindo até o trevo da EMS.