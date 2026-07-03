As obras de pavimentação do Distrito Industrial de Cillo seguem em Santa Bárbara d’Oeste. Nesta fase, os trabalhos estão concentrados na implantação da segunda etapa do sistema de drenagem, considerada uma das fases mais técnicas e importantes da intervenção.

As equipes executam a instalação de tubulações, a implantação de caixas de passagem e os serviços de reaterro compactado. A nova etapa dará continuidade ao sistema iniciado na primeira fase da drenagem, conduzindo as águas pluviais até o curso d’água, garantindo maior eficiência no escoamento e contribuindo para a durabilidade do futuro pavimento.

Projeto

O projeto também prevê a reconfiguração do sistema viário da região, com destaque para a construção de uma rotatória que proporcionará mais organização, segurança e fluidez ao tráfego. Após a conclusão desta etapa, as obras avançarão para os serviços de terraplanagem, implantação de guias e sarjetas, preparando a base para a pavimentação das vias.

As melhorias contemplam as ruas Tupis, Francisco Egydio de Godoy, Antônio Pedroso, Aniz Baruque, José Nicolau Lux, João Braulino, além da Rodovia Ernesto de Cillo. Com investimento superior a R$ 7 milhões, a obra é resultado de uma parceria entre a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste e o Governo Federal.