Nova Odessa marca presença inédita no Revelando SP 2026 com arte em crochê e bordado

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Pela primeira vez na história, Nova Odessa terá uma representante no Revelando SP, o maior festival de cultura tradicional do estado de São Paulo. A artesã Cléria Obdulia Matioli Fratini foi classificada para a edição de 2026 do evento, que acontece entre os dias 23 e 27 de julho, no Parque Municipal Roberto Burle Marx – conhecido como “Parque da Cidade” –, em São José dos Campos, no Vale do Paraíba.

Cléria levará ao festival um repertório de peças artesanais que inclui vestuário em crochê, toalhas e panos de prato bordados à mão, representando a tradição têxtil que acompanha sua família há gerações.

A classificação da artesã é celebrada como um marco para o município. “Ficamos muito felizes com a seleção da Cléria na etapa de São José dos Campos do Revelando SP 2026. É a primeira vez que Nova Odessa tem um representante no festival”, destaca Fernanda Martinhão, responsável pelo Departamento de Cultura e Turismo da cidade.

Realizado pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, e com gestão e produção da Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA), o Revelando SP é uma vitrine essencial para difusão e valorização das expressões culturais paulistas, reunindo cozinheiras, artesãos e grupos folclóricos de diversas regiões.

Para Cléria, dona do empreendimento familiar “Entre Parentes Crochê e Bordado”, que toca ao lado da mãe e de três irmãs, a convocação foi uma surpresa e uma grande conquista. “Eu não esperava ser classificada, porque a concorrência é muito grande. Fiquei extremamente feliz, pois o Revelando é um evento de enorme importância para nós, artesãos”, conta.

Ela relembra com emoção as origens de sua arte. “O artesanato é uma tradição de família. Minha mãe sempre fez bordado, crochê e tricô, e nós, filhas, aprendemos com ela ainda crianças. Eu tinha por volta de sete anos quando comecei a fazer crochê, observando minha mãe. Hoje, sou artesã oficialmente há dez anos, depois de me aposentar como bancária.”

Com sua participação inédita, Cléria não apenas leva o nome de Nova Odessa ao maior palco da cultura tradicional paulista, mas também perpetua um legado familiar que entrelaça afeto, memória e criatividade.

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