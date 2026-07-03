As obras do Viaduto da Mancini, uma das mais importantes intervenções de mobilidade urbana em andamento em Sumaré, avançaram para uma nova etapa nesta terça-feira (30) com o início da aplicação da massa asfáltica sobre a estrutura. O serviço representa mais um marco na execução da obra, que irá transformar a ligação entre a região central e a região de Nova Veneza.

Na semana passada, as equipes concluíram o agulhamento da via, procedimento técnico fundamental que antecede a pavimentação asfáltica e garante maior aderência e durabilidade do pavimento. Com essa etapa finalizada, a obra segue dentro do cronograma previsto.

O novo viaduto promoverá uma importante conexão entre a Avenida José Mancini, na região central da cidade, e a Avenida da Amizade, principal acesso à região de Nova Veneza, criando uma alternativa estratégica para motoristas, motociclistas e demais usuários do sistema viário.

Com aproximadamente 450 metros de extensão, a estrutura contará com acesso nos dois sentidos de circulação, ampliando a fluidez do trânsito, reduzindo o tempo de deslocamento entre diferentes regiões do município e proporcionando mais segurança para quem utiliza o sistema viário diariamente.

Projeto

Além da construção do viaduto, o projeto contempla a revitalização completa do entorno, com melhorias na infraestrutura urbana, na sinalização e nos dispositivos de segurança viária, contribuindo para uma mobilidade mais eficiente e organizada.

O prefeito Henrique do Paraíso destacou que a obra representa um investimento estratégico para o futuro da cidade. “O Viaduto da Mancini é uma obra histórica para Sumaré. Estamos acompanhando de perto cada etapa porque sabemos o impacto positivo que ela terá na mobilidade urbana. O início da aplicação da massa asfáltica demonstra que estamos avançando para a conclusão de um empreendimento que vai melhorar o deslocamento da população, fortalecer o desenvolvimento da cidade e oferecer mais qualidade de vida para todos.”

O vice-prefeito e secretário municipal de Governo, Andre da Farmácia, ressaltou que a intervenção integra um conjunto de investimentos em infraestrutura realizados pela administração municipal. “Estamos trabalhando para construir uma cidade mais moderna, com um sistema viário preparado para acompanhar o crescimento de Sumaré. O Viaduto da Mancini é uma obra estruturante, que facilitará a ligação entre importantes regiões do município e proporcionará mais segurança e agilidade para milhares de pessoas.”

O secretário municipal de Gestão de Projetos e Obras, Bruno Khoury, explicou que a execução segue rigorosamente o planejamento técnico. “Após a conclusão do agulhamento, iniciamos a aplicação da massa asfáltica, uma etapa importante para a evolução da obra. Todos os serviços estão sendo executados conforme os critérios de engenharia e dentro do cronograma estabelecido, garantindo qualidade, segurança e durabilidade ao novo sistema viário.”