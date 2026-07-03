O vereador Marcos Caetano (PL) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando à prefeitura a realização de limpeza de via pública no cruzamento entre as ruas Florindo Cibin e Doosan, no Parque São Jerônimo.

No documento, o parlamentar afirma que motoristas e motociclistas que trafegam pelas vias relatam a existência de grande volume de terra, barro e areia sobre a pista de rolamento, situação que de acordo com os relatos, vem aumentando o risco de acidentes.

“Muitas motocicletas acabam escorregando na areia, e os motoristas também podem perder o controle de seus veículos. Nosso compromisso é com a segurança da população. A secretaria responsável será informada para providenciar a limpeza das vias, a fim de prevenir acidentes e garantir melhores condições de tráfego”, aponta.

A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária de terça-feira (30) e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.