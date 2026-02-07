Nova Odessa informa prorrogação das matrículas da EJA até o próximo dia 13

Modalidade oferece vagas para o Ensino Fundamental I, com alimentação e transporte gratuitos; aulas e inscrições ocorrem na EMEB Profª Salime Abdo

A Prefeitura de Nova Odessa informa que as matrículas da Educação de Jovens e Adultos (EJA) foram prorrogadas para o dia 13 de fevereiro. Essa modalidade é destinada a pessoas com idade superior a 15 anos que não conseguiram concluir o Ensino Fundamental I (do 1º ao 5º ano) no período regular e desejam retomar os estudos.

Os alunos matriculados no EJA através da rede municipal de ensino contam com alimentação e transporte gratuitos. As inscrições estão sendo feitas na EMEB Profª Salime Abdo, que fica na Rua dos Mógnos, nº 336, no Jardim Alvorada, local onde também serão ministradas as aulas.

Para efetivar a matrícula, os interessados devem comparecer à unidade escolar portando RG, CPF, Certidão de Nascimento ou Casamento, comprovante de endereço e cartão do SUS de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 16h. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3466-7234.

