Prolongamento de avenida passa por obras de drenagem em Hortolândia

São 600 metros de extensão que a Prefeitura de Hortolândia constrói para integrar sistema viário de 4 km

Mesmo com as fortes chuvas registradas nos últimos dias, avança a obra de prolongamento da avenida Panaíno, sentido Jd. Nova Europa. A Prefeitura de Hortolândia, por meio da Secretaria de Obras, trabalha na implantação do sistema de drenagem no trecho de 600 metros de extensão, próximo ao Paço Municipal e ao lado da empresa Tecnoperfil.

Este prolongamento fará com que a avenida Panaíno atinja 4 km, desde a avenida da Emancipação até o cruzamento da Estrada Municipal Antônio Nazareno Santos com a rua Itamaraká. A nova via, com duas pistas, além de ciclovia e calçada, fará ainda cruzamento com o Corredor Metropolitano e a avenida Sabina Baptista de Camargo, se integrando ao Superviário.

“Além desta obra, a Prefeitura trabalha no prolongamento da avenida Panaíno até o Jd. Santa Emília, próximo de onde foi concluída a canalização do córrego e onde também trabalhamos na implantação de um parque socioambiental. Estamos abrindo novos e importantes caminhos pela cidade, para que a população circule melhor entre os bairros e acesse mais facilmente as rodovias que cortam Hortolândia. Isso traz investimentos para o município e qualidade de vida para a população”, destacou o secretário adjunto de Obras, Renato Sarto.

