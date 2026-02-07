Segundo colocados nas eleições de 2024 em Americana e Santa Bárbara, Giovana Fortunato (PDT) e Dr José (Podemos) voltaram às redes sociais neste começo de ano.

Hoje 1a dama de Campinas, GF falou do carnaval e diretamente às campineiras.

No threads, Giovana falou em segurança nas ruas para as foliãs.

A folia campineira começou, mas a segurança vem em primeiro lugar.

Se liga na dica: Transporte Seguro 👇Antes de entrar no carro de app, confira a placa e o nome do motorista. Compartilhe sua localização em tempo real com uma amiga.Lembre-se: precisou de ajuda?

Ligue 153. Pode vir mulherada, vocês não estão sozinhas!

Já Dr José voltou depois de 8 meses

Mais comedido, postou do ofício do médico e também deu dicas, mas de saúde.

Ser médico é a minha missão, onde eu preciso ter atenção e empatia.No meu consultório e na minha vida uma coisa sempre foi muito clara: pra cuidar das pessoas tem que ter respeito, responsabilidade e amor.

Giovana e Dr José fora das urnas este ano

Depois de disputar as 3 últimas eleições, Giovana e Dr José devem (se) dar uma folga este ano. Cotados para vir a federal (Giovana) e estadual (Dr José), eles parecem preferir preservar a imagem para voltar mais firmes na disputa mais interessante (a de prefeita/o) nas suas cidades em 2028.