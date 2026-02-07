O Rio Branco de Americana volta a campo hoje pelo Campeonato Paulista da série A3. Ainda sem vencer na competição e amargando a lanterna, o Tigre da Paulista encara o paulista de Jundiaí.
O time visitante está no meio da tabela com cinco pontos ganhos.
O Rio Branco vem duas derrotas
e tem apenas um ponto ganho em quatro rodadas no campeonato.
A partida está marcada para as 15 no Décio Vita.
UNIÃO BARBARENSE VAI A MARÍLIA EM JOGO A NOITE
O União Barbarense vai a Marília com duas missões. O Leão da 13 precisa manter a invencibilidade no torneio, mas também precisa voltar a vencer. Com 3 empates, mesmo invicto, o UAB está no meio da tabela e precisa voltar a marcar gols.
O jogo acontece às 18h30 também este sábado.
