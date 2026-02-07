Prefeitura de Sumaré promove mudanças na vistoria do transporte escolar

A (Secretaria de Mobilidade Urbana e Rural) promoveu alterações na vistoria dos veículos que prestam serviços particulares de Transporte Escolar, a fim de agilizar e facilitar o processo para os condutores. A partir de agora, as vistorias serão realizadas nas Instituições Técnicas Licenciadas (ITL) credenciadas pela Senatran (Secertaria Nacional de Trânsito).

Para a vistoria, o veículo deve estar devidamente licenciado e registrado como veículo de passageiros, classificado na categoria aluguel. O procedimento e o pagamento deverão ser realizados diretamente com a empresa responsável pela vistoria.

As vistorias do primeiro semestre são realizadas conforme o final da placa e mediante agendamento. Em fevereiro, devem realizar o procedimento os veículos que que possuem placas com final 1 e 2. A listagem com as instituições credenciadas pode ser conferida no link https://www.gov.br/transportes/pt-br/assuntos/transito/senatran/itl-instituicao-tecnica-licenciada.

Vistoria

Na vistoria, os técnicos avaliam as condições de segurança e conforto que o veículo oferece aos alunos e emite o selo de conformidade, que deve ser afixado no para-brisa. São verificadas as condições mecânicas, elétricas, pneus, pneus sobressalentes, triângulos de advertência, extintores de incêndio, cintos de segurança e outros itens de segurança, registradores de velocidade, além de faixa escolar de 40 centímetros em toda a extensão do veículo, vidros para-brisas riscados e/ou trincados, enfim, todo o disposto no CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito).

“Até 2025, as vistorias eram realizadas na SMMUR e também nas empresas cadastradas no SENATRAN, o que alongava o processo e gerava custos duplicados para os condutores. Com a alteração, os motoristas devem pagar apenas uma vez as taxas do procedimento, além de agilizar a ação e liberar mais rápido os veículos”, explicou o secretário da SMMUR, Moisés Paschoalim.

Para os veículos que possuem placas com final 3 e 4, a vistoria será realizada em março; placas com final 5 e 6, em abril; placas com final 7 e 8, em maio; e placas com final 9 e 0, em junho. Caso o proprietário não realize a revista obrigatória, o veículo está sujeito à multa e apreensão. Mais informações pelo telefone (19) 3399-5572.

