O tráfico de drogas sofreu uma derrota no Conjunto Roberto Romano esta sexta-feira. A guarda municipal de Santa Bárbara d’Oeste. Dois homens suspeitos de trabalhar com a venda de drogas conseguiram fugir, mas o material foi apreendido.

A ação foi por volta das 10h e foi em uma das entradas dos blocos.

Abaixo a resenha da GUARDA CIVIL MUNICIPAL Santa Bárbara D’Oeste – SP

NATUREZA: APREENSÃO DE ENTORPECENTES

Tráfico de drogas

DATA: 06/07/2026 HORA: 10:05 LOCAL: RUA REV. JOÃO FELICIANO PIRES, N° 260

EQUIPE: 1 🚓VTR 110 GCM URBANO GCM JEFFERSON

APOIO: 🚓VTR 140 INSPETOR DOUGLAS GCM RAFAELA

🚓VTR 125 SUBINSPETOR AMORIM GCM ALEHANDRO

🏍️EQUIPE MOTOCICLETAS M14 GCM BRANDÃO M12 GCM MEDEIROS

🚓 VTR 115 CANIL GCM NAZATTO GCM FUZATTI 🐶 TANDERA



SÍNTESE

Durante o patrulhamento preventivo pelo local supracitado, esta guarnição, ao adentrar a referida via, deparou-se com um indivíduo próximo a um trailer, defronte ao bloco nº 260, trajando camiseta nas cores preta e branca e bermuda preta. Ao perceber a presença da viatura, o indivíduo evadiu-se em direção ao interior do referido bloco.

De imediato, a equipe realizou acompanhamento a pé e, ao adentrar o bloco, visualizou um segundo indivíduo, o qual encontrava-se abaixado nas proximidades de uma garagem, trajando camiseta azul e bermuda cinza. Ao notar a presença da guarnição, este segundo indivíduo também se evadiu, seguindo ambos em direção a uma área verde localizada nos fundos do referido bloco.

Apesar do acompanhamento realizado, não foi possível efetuar a abordagem dos indivíduos, lograram êxito na fuga.

Durante varredura no trajeto utilizado pelos indivíduos, mais precisamente no local onde o segundo indivíduo encontrava-se abaixado, a equipe localizou um cano de PVC enterrado, o qual chamou a atenção por apresentar a terra ao redor visivelmente revolvida, aparentando ter sido recentemente manuseada.

Ao verificar o interior do referido cano, foram localizadas substâncias análogas a entorpecentes, assim discriminadas:

420 (quatrocentos e vinte) eppendorfs de substância análoga ao crack;

399 (trezentos e noventa e nove) eppendorfs de substância análoga à cocaína.

Diante dos fatos, o material foi apreendido e apresentado no 1º Distrito Policial, onde permaneceu à disposição da autoridade policial para as providências legais cabíveis.

