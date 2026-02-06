Pastor Miguel apela à CCR por melhorias no acesso da Anhanguera ao Boer

Vereador fez moção para a concessionária solicitando ações entre rodovia e bairro de Americana

O vereador Pastor Miguel Pires (PRD) protocolou uma moção de apelo na secretaria da Câmara Municipal de Americana pedindo que a concessionária CCR AutoBAn adote medidas urgentes para a melhoria do acesso da Rodovia Anhanguera aos bairros Jardim Boer, Jardim Bertoni e Jardim Mirandola.

No documento o parlamentar destaca que há anos existem pedidos de reformulação do acesso, porém até o momento nada foi realizado pela concessionária responsável pelo trecho. Pastor Miguel ainda afirma que, por conta da velocidade dos carros no local, quaisquer serviços a serem realizados necessitam da intervenção da empresa, uma vez que o fechamento para a manutenção depende de equipes e aparatos específicos para esta finalidade.

“Utilizada como entrada veículos, o trecho citado encontra-se em condições extremamente inadequadas de trafegabilidade, apresentando diversos buracos ao longo de sua extensão, o que tem ocasionado acúmulo constante de água, especialmente em períodos de chuva, aumentando significativamente os riscos de acidentes, danos a veículos e transtornos aos pedestres e moradores da região”, comenta Pastor Miguel.

A moção foi aprovada pelos vereadores em plenário, durante a sessão ordinária de terça-feira (3) e será encaminhada a à Concessionária CCR AutoBAn.

