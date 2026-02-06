Procon de Sumaré aponta variação de até 280% nos preços de materiais escolares

Estudo analisou 12 itens considerados essenciais nas listas escolares

O PROCON de Sumaré realizou, na primeira quinzena de janeiro de 2026, um levantamento comparativo de preços de materiais escolares comercializados em lojas físicas e em plataformas de comércio eletrônico. A maior variação registrada é a da borracha, com diferença de 280,77% entre o menor e o maior preço encontrado. O levantamento foi divulgado às vésperas do início do ano letivo na rede municipal de Sumaré, que retoma as aulas no dia 9 de fevereiro.

O estudo analisou 12 itens considerados essenciais nas listas escolares, entre eles cadernos, mochilas, lápis, canetas, borrachas e papel sulfite. Para cada produto, foram levantados os valores mínimo e máximo praticados, além da média de preços e da variação percentual entre os estabelecimentos pesquisados.

Nas lojas físicas, alguns itens apresentaram diferenças expressivas. A régua de 30 centímetros registrou variação de 160%, com preços entre R$ 2,50 e R$ 6,50. O lápis grafite nº 2 apresentou diferença de 150%, enquanto a mochila simples variou 127,27%, com valores entre R$ 55,00 e R$ 125,00. Esses dados indicam disparidade relevante entre os pontos de venda do comércio tradicional.

No ambiente online, as oscilações foram ainda mais acentuadas. A régua de 30 centímetros apresentou variação de 252,11%, e o caderno de 10 matérias chegou a 226,88%, evidenciando a necessidade de atenção redobrada na comparação entre diferentes plataformas de venda.

O comparativo entre lojas físicas e online mostrou que, em 8 dos 12 itens analisados, a maior variação percentual ocorreu no comércio eletrônico. Por outro lado, a análise das médias de preço indicou que, na maior parte dos produtos, os valores médios praticados online são inferiores aos das lojas físicas. Um dos exemplos é a mochila simples, cuja média foi de R$ 93,00 no comércio físico e R$ 49,45 no comércio eletrônico.

Diante dos resultados, o PROCON de Sumaré reforça a importância da pesquisa de preços antes da compra, tanto em estabelecimentos físicos quanto em lojas virtuais.

O secretário de Controle Interno e Transparência, Alisson Chuma, orienta que a principal estratégia para economizar é dedicar tempo à comparação de preços. “Os dados mostram que um mesmo produto pode ter diferenças muito grandes de valor. Por isso, é fundamental pesquisar em mais de uma loja, tanto física quanto online, comparar marcas e não se limitar à primeira opção encontrada. No caso das compras pela internet, o consumidor deve sempre considerar o valor do frete, o prazo de entrega e a reputação do vendedor antes de fechar a compra”, orientou.

Para mais informações ou esclarecimento de dúvidas, os consumidores podem procurar o PROCON de Sumaré, localizado na Rua Pedro Consulin, nº 73, no Centro. O atendimento também é realizado pelo telefone (19) 3399-5031, onde a população pode obter orientações sobre direitos do consumidor e registrar reclamações.

