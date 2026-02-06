O influencer criador do Meme “Quem fez, fez” Sextou, papai Henrique Maderite morreu esta sexta-feira em Belo Horizonte.

Ele morreu aos 50 anos nesta sexta-feira (6), após sofrer um infarto. Conhecido nas redes sociais pelo bordão “Sextou, bebê!”, ele produzia conteúdos ligados ao humor, ao cotidiano e à vida social.

Além da atuação na internet, Maderite tinha trajetória no setor da construção civil, onde era sócio de uma construtora em Belo Horizonte.

Sextou nas redes e alcance do influenciador

Com vídeos e publicações frequentes, ele reuniu seguidores ao abordar situações do dia a dia e encontros com amigos. O bordão que repetia em seus conteúdos passou a identificá-lo entre o público digital.

A produção também incluía temas relacionados a lazer e consumo de bebidas, parte recorrente de suas postagens.

