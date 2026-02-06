Americana: Hospital Municipal recebe doação de acessórios para ampliar humanização na UTI Neonatal

A UTI Neonatal do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, recebeu nesta semana a doação de acessórios voltados à humanização do atendimento e à melhoria da qualidade da assistência prestada aos recém-nascidos prematuros. Entre os itens recebidos, estão capas e ninhos de incubadoras, almofadas de amamentação e tops para o método canguru. Os acessórios têm como objetivo proporcionar maior conforto térmico, postural e sensorial aos bebês, contribuindo para a criação de um ambiente mais acolhedor e semelhante às condições intrauterinas.

De acordo com a gerente assistencial do HM, Sarah Guimarães, os itens recebidos contribuem para oferecer mais conforto e acolhimento aos prematuros. “Esses acessórios representam um avanço importante na humanização e na qualidade do cuidado prestado pela UTI Neonatal. Eles contribuem diretamente para o conforto, a organização postural e a redução de estímulos estressantes, como luz e ruído, criando um ambiente mais seguro e acolhedor, essencial para o desenvolvimento neurológico dos recém-nascidos prematuros”, destacou.

A capa de incubadora é um acessório que reduz a incidência direta de luz e minimiza estímulos visuais excessivos, enquanto o ninho de incubadora proporciona conforto e suporte ao corpo do bebê, simulando o aconchego do útero. O top para o método canguru auxilia o contato pele a pele seguro entre o prematuro e a mãe ou o pai, fortalecendo o vínculo familiar e contribuindo para a regulação térmica, respiratória e emocional do recém-nascido. Já a almofada de amamentação é um item que oferece apoio ergonômico para a mãe ou cuidador, facilitando o posicionamento seguro do bebê durante a amamentação.

As peças foram entregues pela empresa Ninhos Baby, responsável pela confecção. Na ocasião, a equipe de enfermagem que atua na UTI Neonatal participou de um treinamento sobre o uso correto dos acessórios, assegurando a aplicação adequada e segura dos materiais no cuidado diário aos recém-nascidos internados. Todas as peças são feitas de tecido impermeável, que é resistente e permite uma higienização mais prática.

“Esses recursos ajudam a organizar o sono e o comportamento do recém-nascido prematuro, diminuindo o estresse e favorecendo a estabilidade clínica e o neurodesenvolvimento”, explicou Sarah.

Grande parte do recurso utilizado para a aquisição dos acessórios foi viabilizada por meio de doação de um empresário que se sensibilizou com a causa após vivenciar a experiência de ter um filho prematuro. Ao compreender de forma direta a importância da UTI Neonatal e do cuidado especializado oferecido nesse ambiente, o doador decidiu contribuir para fortalecer a humanização e a qualidade da assistência prestada aos bebês e suas famílias.

“Essa iniciativa reforça o nosso compromisso com uma saúde mais humana e eficiente. O apoio da iniciativa privada, vindo de quem sentiu na pele a importância do atendimento especializado, é um reconhecimento valioso ao trabalho desenvolvido no nosso Hospital Municipal. Mais do que acessórios, estamos oferecendo dignidade e um ambiente de recuperação muito mais acolhedor tanto para os pequenos guerreiros da UTI Neonatal quanto para seus pais, garantindo um cuidado que vai além do aspecto clínico”, ressaltou o secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho Oliveira.

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi é administrado pelo Grupo Chavantes, por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

