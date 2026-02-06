Educação de Americana oferece 50 vagas de estágio

A Secretaria de Educação de Americana está com 50 vagas de estágio abertas, sendo 35 para estudantes de Pedagogia, 10 para o setor administrativo e cinco para a área de informática. Os interessados devem comparecer ao Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), localizado à Rua Anhanguera, nº 40, na sede do PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador), vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

O candidato deve estar cursando Pedagogia, Administração, Gestão Empresarial, Gestão de Recursos Humanos, Engenharia da Computação, Jogos Digitais, Análise e Desenvolvimento de Sistemas ou Ciência da Computação. As oportunidades são para estudantes do Ensino Superior. Os estagiários vão atuar nas escolas da rede municipal de ensino, reforçando as equipes pedagógicas durante o novo ano letivo.

“Estamos preparando a volta às aulas com atenção a todos os detalhes e a contratação de novos estagiários para as escolas municipais integra o rol de ações de qualificação do ensino adotadas pela administração Chico Sardelli e Odir Demarchi”, disse o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

Em janeiro, o município convocou 56 candidatos aprovados em concurso público para assumirem seus cargos como professores nas funções de PEB 1 – Educação Fundamental, PEB 1 – Educação Infantil, PEB 2 – Artes, PEB 2 – Educação Física, PEB 2 – Inglês, além de inspetores de alunos, monitores escolares, pedagogo PCD, professores de Creche e professores de Educação Especial.

O convênio entre o município e o CIEE foi assinado pelo prefeito Chico Sardelli em novembro de 2025, permitindo o estágio em diversos setores da administração municipal.

