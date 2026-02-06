SP-304 será interditada para conclusão de reparos em passarela

O DER novamente interrompe trecho de Santa Bárbara a Rodovia Luiz de Queiroz para obras no sábado e domingo

Assim como ocorreu no último final de semana, o DER (Departamento de Estradas de Rodagem) realizará novamente a interdição da Rodovia SP-304 (Rodovia Luiz de Queiroz) para a conclusão das obras e dos serviços de recuperação da estrutura da passarela localizada no km 135, em frente à Faculdade Anhanguera, em Santa Bárbara d’Oeste.

A interdição total da pista Leste, no sentido Piracicaba/Rodovia Anhanguera, ocorrerá a partir das 7h do sábado (7) até as 17h do domingo (8).

Durante o período de interdição, os motoristas deverão utilizar o desvio a partir da saída do km 135, na pista Leste, acessando as vias urbanas pelas ruas Tupis, Cataguazes e Nhambiquaras, além da Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, retornando à Rodovia SP-304 pela saída do km 133, em sentido único. No sentido Rodovia Anhanguera/Piracicaba, o tráfego seguirá normalmente, sem alterações.

Para os condutores que trafegarem pela Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, vindos da empresa Paramount, haverá desvio pela Rua Gustavo Teixeira, com acesso ao Distrito Industrial Mamoré, seguindo até a Rodovia Ernesto de Cillo.

O DER e a Prefeitura reforçam a importância do respeito à sinalização implantada no local, visando à segurança dos usuários da rodovia e ao adequado andamento dos serviços.

