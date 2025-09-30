Nova Odessa reforça proibição do uso e venda de chumbinho em agropecuárias

Produto clandestino é considerado altamente perigoso e sua comercialização configura crime contra a saúde pública e crime ambiental

A Vigilância Municipal Sanitária de Nova Odessa emitiu um alerta aos responsáveis por empresas agropecuárias e similares sobre a proibição da venda e do uso do chamado “chumbinho”. O produto, cujo nome químico é aldicarbe, é clandestino, não possui registro na Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) ou em qualquer órgão oficial e representa sérios riscos, tanto para animais quanto para seres humanos.

Por não ter rótulo oficial, o chumbinho não apresenta informações obrigatórias de segurança, como instruções de manuseio, descrição do agente ativo, orientações médicas ou indicação de antídotos em casos de envenenamento. Seu uso e comercialização são ilegais e caracterizam crime contra a saúde pública e crime ambiental, conforme previsto na Lei de Crimes Ambientais (Lei Federal nº 9.605/1998) e no Artigo 273 do Código Penal.

A diretora da Vigilância em Saúde, Joseane Martins Gomes, reforçou o alerta. “Por isso, orientamos que a população e os estabelecimentos denunciem a venda irregular e não utilizem de forma alguma esse veneno,” disse ela. As denúncias podem ser feitas pelo telefone (19) 3466-1905 de segunda a sexta, das 7h30 às 15h.