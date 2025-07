Nova Odessa promove palestra de HIV para jovens

A Prefeitura de Nova Odessa, por meio da Secretaria de Saúde, promoveu na última terça-feira (29/07) palestra sobre HIV (Vírus da Imunodeficiência Humana) no SOS (Serviço de Orientação e Solidariedade), a “Guardinha”, espaço voltado à formação e atendimento de jovens. A atividade integrou as ações permanentes de conscientização promovidas pela Vigilância Epidemiológica Municipal e foi conduzida pela enfermeira Paula Mestriner, coordenadora do setor.

A palestra abordou os principais pontos sobre o HIV, incluindo as formas de transmissão, a importância do diagnóstico precoce, os avanços no tratamento oferecido gratuitamente pelo SUS e a necessidade de ampliar o conhecimento para combater o estigma que ainda cerca o tema. Também fizeram parte da discussão para orientações sobre sexualidade, prevenção de gravidez na adolescência e ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis), reforçando a importância da informação como instrumento de proteção, especialmente entre os jovens.

“A informação continua sendo uma das principais ferramentas para a prevenção. Quanto mais a população entende sobre o HIV, menos espaço damos ao preconceito e mais vidas conseguimos proteger”, afirmou Paula.

Além de incentivar a reflexão sobre temas importantes no cotidiano dos participantes, o momento também contribuiu para esclarecer dúvidas e fortalecer a conexão entre a população e os serviços de saúde oferecidos pelo município.

Sobre o CRI

O Centro de Referência em Infectologia (CRI) de Nova Odessa foi inaugurado em 2023 e oferece atendimento especializado a pessoas com doenças infectocontagiosas, como HIV, sífilis e hepatites virais. No local, a população encontra médicos infectologistas, equipe de enfermagem, testes rápidos, exames laboratoriais e entrega gratuita de medicamentos, o atendimento é sigiloso.

O CRI está localizado na Rua 1º de Janeiro, nº 280 – Centro. Para mais informações, o telefone de contato é (19) 3466-4436.

