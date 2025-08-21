Nova Odessa recebe 2º Encontro de Carros Antigos no final de semana

Nos dias 23 e 24 de agosto (sábado e domingo) será realizado o 2º Encontro Anual de Carros Antigos de Nova Odessa, promovido pelo grupo “Corceleiros 019”. A atração beneficente acontece no estacionamento da Praça dos Três Poderes, em frente à Prefeitura, com entrada gratuita. No sábado, a partir das 19h, ocorrerá um pré-evento com shows ao vivo e área gastronômica com food trucks. No domingo, a partir das 8h, o público poderá prestigiar mais de 600 veículos de diversas marcas e modelos que estarão expostos nesta edição, que deverá atrair visitantes de toda a região.

Para participar como expositor, os proprietários de veículos antigos deverão doar 2kg de alimentos não perecíveis ou ração para cães e gatos, também é possível a participação mediante o pagamento de R$20. O público visitante também será convidado a colaborar, reforçando o caráter solidário da iniciativa. As doações serão encaminhadas pelos organizadores para instituições beneficentes.

“O Encontro de Carros Antigos certamente é uma iniciativa que preserva a história do automobilismo e oferece um dia diferente de lazer para as famílias”, afirmou o gestor do Departamento de Cultura e Turismo, Lucas Frigeri.

Sobre o grupo

Fundado em 2019, o “Corceleiros 019” tem como objetivo preservar a história do Ford Corcel, incluindo a primeira versão, fabricada entre 1968 e 1977, e o Corcel II, produzido de 1977 a 1986. Os encontros do grupo, no entanto, não se restringem ao Corcel e recebem diversos veículos antigos e clássicos. Além das exposições, o grupo promove passeios e viagens para outras cidades de São Paulo e do Sul de Minas Gerais, reunindo colecionadores, amigos e familiares em torno da paixão pelo automobilismo.