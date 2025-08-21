Nova Odessa recebe 2º Encontro de Carros Antigos no final de semana
Evento beneficente reunirá veículos clássicos e arrecadará doações para instituições
Para participar como expositor, os proprietários de veículos antigos deverão doar 2kg de alimentos não perecíveis ou ração para cães e gatos, também é possível a participação mediante o pagamento de R$20. O público visitante também será convidado a colaborar, reforçando o caráter solidário da iniciativa. As doações serão encaminhadas pelos organizadores para instituições beneficentes.
“O Encontro de Carros Antigos certamente é uma iniciativa que preserva a história do automobilismo e oferece um dia diferente de lazer para as famílias”, afirmou o gestor do Departamento de Cultura e Turismo, Lucas Frigeri.
Sobre o grupo
Fundado em 2019, o “Corceleiros 019” tem como objetivo preservar a história do Ford Corcel, incluindo a primeira versão, fabricada entre 1968 e 1977, e o Corcel II, produzido de 1977 a 1986. Os encontros do grupo, no entanto, não se restringem ao Corcel e recebem diversos veículos antigos e clássicos. Além das exposições, o grupo promove passeios e viagens para outras cidades de São Paulo e do Sul de Minas Gerais, reunindo colecionadores, amigos e familiares em torno da paixão pelo automobilismo.
