Nova Odessa inicia campanha para incentivar descarte correto de lixo

Equipe de fiscais percorrerá bairros para orientar moradores sobre irregularidades

A Prefeitura de Nova Odessa, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, deu início na terça-feira (19) a uma ação de conscientização e fiscalização para combater o descarte irregular de resíduos em toda a cidade. A ação terá uma fase educativa de 15 dias, com o objetivo de orientar a população, antes da aplicação de penalidades.

Para realizar o trabalho, uma equipe de fiscais ambientais está percorrendo os bairros realizando visitas domiciliares. O objetivo principal é educar, explicando as formas corretas de descartar lixo comum, entulho, móveis e recicláveis. Durante este período inicial, os moradores em irregularidade receberão notificações educativas, sem multas. Após esse prazo, as notificações passarão a incluir aplicação de multas conforme a legislação municipal.

As orientações focam em evitar o acúmulo de lixo em terrenos baldios e vias públicas, pois os resíduos mal descartados atraem animais peçonhentos, propagam doenças e causam poluição visual. Também reforçam a importância de respeitar o cronograma de coleta, lembrando que o caminhão de coleta comum passa três vezes por semana em cada bairro, e os sacos devem ser colocados em frente às residências apenas próximo ao horário da passagem do veículo.

Para descartar materiais que não são coletados porta a porta, a prefeitura oferece alternativas gratuitas. Entulho, móveis e eletrodomésticos devem ser levados aos ecopontos nos bairros Triunfo e Monte das Oliveiras. Materiais recicláveis como papel, plástico, metal e vidro têm como destino os Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) no Bosque do Santa Rosa e no Parque Ecológico. Já galhos e restos de poda devem ser entregues na Estação de Tratamento de Esgoto, na saída para Americana, onde são transformados em adubo.

O secretário municipal de Meio Ambiente, Rafael Brocchi, reforça o apelo à população. “Esta é uma ação em favor de toda a comunidade. A conscientização é o primeiro e mais importante passo. Contamos com a colaboração de todos para manter nossa cidade limpa, evitar problemas de saúde pública e preservar o meio ambiente. Juntos, podemos fazer a diferença”, destacou Brocchi.

