Macris diz que não vem candidato e vai apostar em Rafa

O ex-deputado federal Vanderlei Macris (PSDB) disse que não virá candidato na eleição do ano que vem e que vai focar esforços na campanha do filho Rafa, que deve vir a estadual.

Rafa foi mal na eleição para vereador no ano passado mas se associou ao MBL (Movimento Brasil Livre) e vai buscar ocupar o posto que o pai e o irmão Cauê já tiveram na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo).

Em entrevista a uma rádio de Americana, o decano da política da cidade afirmou que vai repetir o projeto de 2024. Rafa vai tentar se recuperar da lapada que levou nas urnas no ano passado quando não conseguiu fazer os votos que garantiriam uma vaga no legislativo municipal.

Rafa Macris agroboy

Auto denominado defensor do agro, Rafa desfilou uma lista de produtos que o agro exporta já manufaturados para defender o ‘povo produtor do campo’.

Mas ao encerrar a resposta, ele mandou o seguidor ‘tomar no ….’. Apesar de não terminar o xingamento, fica claro que ele ofendeu o seguidor, que poderia até se tornar um apoiador.

