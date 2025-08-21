VIOLÊNCIA, por Rev. Ailton Gonçalves

“Moço, nada mais me assusta”, disse-me certa vez um atendente de comércio. Confesso que isto é verdade também para mim. Nada mais me assusta. Mas, muita coisa me entristece.

Os níveis de violência estão em patamares insuportáveis. E, não me refiro à violência sem tamanho do governo de Israel à população indefesa em Gaza. Não me refiro à truculenta guerra entre Rússia e Ucrânia. Não. Refiro-me à violência que nos envergonha e entristece em nossas cidades brasileiras. No domingo, dia 17 de agosto, uma jovem de apenas 22 anos, foi brutalmente espancada até a morte, na zona oeste do Rio de Janeiro. O motivo foi sua recusa em sair com o chefão do tráfico. A polícia investiga o caso. Uma semana antes, em 11 de agosto, um gari de 44 anos foi morto a tiros em Belo Horizonte. O suspeito, hoje réu confesso, é um empresário, que teria se irritado com a presença do caminhão de lixo na rua. O gari assassinado era descrito como um pai de família e um trabalhador honesto. Como se não bastasse, ainda neste mês, três jovens turistas foram encontradas mortas em uma área de vegetação na orla de Ilhéus, na Bahia. Nada mais me assusta. Mas, muita coisa nos entristece.

Esses tristes acontecimentos me fizeram lembrar dos textos antigos: “A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida; porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra”. Lembrei também do velho Paulo de Tarso, que nos advertiu descrevendo o homem do futuro: “…nos últimos dias os tempos serão cheios de perigo. Os homens se tornarão totalmente egocêntricos, ávidos por dinheiro, cheios de soberba. Serão orgulhosos e injuriosos, sem nenhuma consideração pelo que seus pais lhes ensinaram. Terão total falta de gratidão, de reverência e de sentimentos humanos normais. Não sentirão remorso, serão difamadores, descontrolados e violentos, odiarão tudo que é bom, traiçoeiros, inconsequentes e arrogantes, e amarão o que lhes dá prazer em vez de amar a Deus. Manterão aparência de “religião”, mas suas vidas negarão a verdade disso”. Seu conselho para nós hoje é atualíssimo: “Fique longe de pessoas assim”.

Ouvi pessoas também dizendo que a pandemia de Covid 19 iria nos ensinar algumas coisas e que sairíamos melhores dela. Ledo (e Ivo) engano. Não aprendemos nada. Não será a pandemia que irá mudar nossa vida. A mudança de nossa vida depende de um Homem só…Ele é a nossa Paz!

É isso!