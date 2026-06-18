Veículo Triton GL e outros itens são fruto de parceria com o Governo do Estado; pedido da vereadora Márcia Rebeschini

A Prefeitura de Nova Odessa recebeu na semana passada, do Governo do Estado de São Paulo, uma camionete 4×4 Triton GL para uso da Defesa Civil Municipal. O investimento de aproximadamente R$ 400 mil veio através de emenda parlamentar do deputado estadual Dirceu Dalben. Além do veículo, o órgão municipal foi contemplado com um kit de combate a incêndios, incluindo tanque de água com capacidade de 600 litros e mangueira de 30 metros de extensão, dois sopradores, dois capacetes, dois óculos e duas luminárias de led.

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Com a conquista, a frota da Defesa Civil de Nova Odessa passa a contar com quatro viaturas, sendo duas camionetes, uma pick-up estrada e uma pick-up saveiro. “A nova camionete é fruto de uma parceria com o Governo Estadual, que ano passado já havia destinado acessórios e kits de combate a incêndio à corporação. Agradecemos aos envolvidos pelo carinho com Nova Odessa”, afirmou o prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho.

Operação Estiagem em Nova Odessa

A Prefeitura segue com a Operação Estiagem, um trabalho de monitoramento da Defesa Civil em todo o município. São ações de combate a incêndios que, além do trabalho ‘in loco’, conta ainda com campanha educativa junto à população e escolas municipais.

E como parte da fase vermelha da Operação SP Sem Fogo, campanha lançada pelo Governo do Estado com foco na prevenção de queimadas e na conscientização ambiental, a Defesa Civil de Nova Odessa segue intensificando orientações para a população não queimar lixo, não limpar o terreno com fogo e não jogar bituca de cigarro nas margens das rodovias.

Reunião e conquista

A vereadora Márcia Rebeschini (União) teve reunião na Defesa Civil de São Paulo, junto ao deputado Dirceu Dalben, em fevereiro do ano passado. Na ocasião, a parlamentar solicitou os itens e comemora a conquista. “São equipamentos importantes para a Defesa Civil do nosso município”, completou.