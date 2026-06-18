Marcelo Aith*

A nova fase da Operação Compliance Zero, deflagrada pela Polícia Federal, recoloca o caso Master no centro do debate público e institucional brasileiro. Por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF), foram cumpridos dezoito mandados de busca e apreensão na Bahia, em São Paulo e no Distrito Federal, além da imposição de medidas cautelares diversas da prisão, como suspensão de passaportes e proibição de contato entre investigados. Entre os alvos está o senador Jaques Wagner, líder do governo no Senado, ao lado do empresário Augusto Lima, ex-sócio do ex-banqueiro Daniel Vorcaro.

A diligência não encerra a investigação nem autoriza qualquer juízo antecipado de culpa. Busca e apreensão constitui medida cautelar destinada à obtenção de provas e deve ser compreendida dentro dos limites constitucionais do devido processo legal. O senador Jaques Wagner nega ter atuado em favor do banco e, como qualquer investigado, tem assegurados o contraditório, a ampla defesa e a presunção de inocência. O mesmo raciocínio vale para todos os demais nomes citados ao longo das apurações.

Ainda assim, a nona etapa da investigação produz um efeito político relevante. O caso deixa de ser percebido como um problema associado a determinado grupo ideológico e passa a revelar algo mais profundo: a possível existência de uma estrutura de influência capaz de transitar por diferentes correntes partidárias, governos e espaços de poder.

Esse talvez seja o aspecto mais preocupante das investigações em curso. O que emerge dos autos não é uma narrativa de corrupção vinculada à esquerda, à direita ou ao centro político. A hipótese investigativa aponta para um modelo de relacionamento entre interesses privados e agentes públicos que teria operado de forma transversal, adaptando-se às circunstâncias políticas e aproximando-se de quem detinha capacidade de decisão em cada momento.

Segundo a PF, investiga-se a possível prática de corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. As suspeitas envolvendo Jaques Wagner teriam surgido a partir da análise de mensagens extraídas do celular de Augusto Lima. Entre os temas mencionados nas apurações está a chamada Emenda Master, proposta que ampliaria de R$ 250 mil para R$ 1 milhão a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito para determinados certificados de depósito bancário, além de iniciativas relacionadas à expansão do crédito consignado. A relevância dessas medidas decorre da própria estrutura de captação do banco, fortemente dependente da confiança proporcionada pelas garantias do sistema.

Caso Master em gravidade

A gravidade do caso não decorre apenas das suspeitas individualmente consideradas, mas da dimensão do esquema investigado. O ministro da Fazenda chegou a classificar o episódio como a maior fraude bancária da história do país. As estimativas apontam para um rombo bilionário, com repercussões sobre aproximadamente 1,6 milhão de clientes e potencial impacto expressivo sobre os recursos administrados pelo Fundo Garantidor de Crédito.

Quando uma mesma investigação alcança lideranças políticas de campos ideológicos distintos, a questão deixa de ser exclusivamente a eventual conduta de um parlamentar ou empresário. Surge a necessidade de examinar se havia uma lógica sistêmica de aproximação entre poder econômico e poder político. Em outras palavras, o foco passa a ser a existência de uma engrenagem institucional de influência.

Nesse contexto, a expressão “fábrica de corrupção” não deve ser compreendida como figura de linguagem vazia. Uma fábrica pressupõe método, repetição, organização e finalidade. As informações já tornadas públicas sugerem a hipótese de uma estrutura que buscava converter recursos financeiros em acesso privilegiado a centros decisórios, proteção regulatória, interlocução política e influência legislativa.

O caso também revela um fenômeno conhecido das democracias contemporâneas: a crescente dificuldade de estabelecer fronteiras claras entre atividade econômica legítima e captura indevida do Estado. Bancos exercem função estratégica na economia porque operam com confiança pública, poupança privada e estabilidade financeira. Quando uma instituição passa a depender mais de articulações políticas do que de fundamentos econômicos sólidos, cria-se um risco que ultrapassa o interesse dos investidores e alcança a credibilidade do próprio sistema financeiro.

As investigações já mencionaram personagens de diferentes espectros políticos, entre eles Ciro Nogueira, Flávio Bolsonaro, Davi Alcolumbre, Cláudio Castro e, agora, Jaques Wagner. Em razão dessa característica multipartidária, o escândalo exige maturidade institucional. Não se trata de identificar vencedores ou derrotados no debate político, mas de apurar responsabilidades de forma objetiva.

A reação pública a casos dessa natureza costuma reproduzir um comportamento previsível. Quando a suspeita atinge adversários, prevalece o discurso moralizante. Quando alcança aliados, surgem acusações de perseguição ou instrumentalização das instituições. Nenhuma dessas posturas contribui para a busca da verdade. A corrupção profissionalizada não opera segundo critérios ideológicos. Seu objetivo é aproximar-se de quem exerce poder, independentemente da legenda partidária.

No plano jurídico, a eventual responsabilização criminal dependerá da demonstração individualizada das condutas. A amplitude política do caso não autoriza conclusões automáticas. Será necessário comprovar quem praticou cada ato, em que circunstâncias, com qual finalidade e mediante qual vantagem indevida. Esse é o pressuposto básico de qualquer processo penal compatível com o Estado de Direito.

Também merece atenção o papel da colaboração premiada. As propostas apresentadas por Daniel Vorcaro foram rejeitadas pela Polícia Federal e pela Procuradoria-Geral da República sob o entendimento de que não continham elementos novos suficientes ou adequada corroboração probatória. A decisão reforça um princípio fundamental: delação não substitui prova. Ela constitui instrumento de investigação que somente adquire relevância quando acompanhada de documentos, registros financeiros, comunicações verificáveis e outros elementos independentes de confirmação.

A resposta institucional adequada exige equilíbrio. Nem blindagem para aliados, nem condenação antecipada de adversários. A Polícia Federal, o Ministério Público e o Supremo Tribunal Federal devem conduzir as apurações com rigor técnico, respeito às garantias constitucionais e fidelidade aos fatos. A credibilidade das instituições depende justamente da capacidade de aplicar os mesmos critérios a todos os envolvidos.

O Brasil possui uma longa experiência com escândalos que foram instrumentalizados politicamente ou, em sentido oposto, abafados em razão do poder dos investigados. O caso Master não pode seguir nenhum desses caminhos. A investigação precisa avançar onde a prova conduzir, independentemente dos nomes alcançados.

Se os indícios atualmente sob apuração vierem a ser confirmados, o país estará diante de algo maior do que a crise de uma instituição financeira. Estará diante da revelação de uma engrenagem de influência capaz de atravessar fronteiras partidárias e de transformar relações entre mercado e Estado em mecanismo permanente de obtenção de vantagens. A operação desta quinta-feira sugere que essa história ainda está longe de chegar ao seu capítulo final.

*Marcelo Aith é advogado criminalista. Doutorando Estado de Derecho y Gobernanza Global pela Universidad de Salamanca – ESP. Mestre em Direito Penal pela PUC-SP. Latin Legum Magister (LL.M) em Direito Penal Econômico pelo Instituto Brasileiro de Ensino e Pesquisa – IDP. Especialista em Blanqueo de Capitales pela Universidad de Salamanca.