Vereador solicitou melhorias em trecho próximo a rotatória na Avenida Cillos em Americana

Nesta quinta-feira (18), o vereador Fernando da Farmácia (PSD) acompanhou as obras que ocorrem em trecho da Avenida Cillos, na região do Parque Novo Mundo, em Americana. O parlamentar havia solicitado melhorias no local, que sofria com acúmulo de água, trazendo transtornos aos motoristas e causando buracos na via.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O vereador levou a demanda até o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Camargo Neves, que prontamente atendeu à solicitação. Nesta semana a obra já está em fase final.

Fala Fernando da Farmácia

“Seguimos acompanhando e cobrando melhorias que fazem diferença no dia a dia da população”, ressaltou.