Nova Odessa reforça sinalização em pontos prioritários da malha urbana

O Setor de Trânsito da Prefeitura de Nova Odessa está promovendo atualmente uma nova ação de reforço e recuperação da sinalização horizontal (as faixas de solo) dos pontos prioritários da malha viária urbana da cidade, principalmente no entorno das unidades escolares, cujo ano letivo começou agora em fevereiro.

Nestas ações são repintadas guias, faixas de pedestres, faixas de contenção (que marcam o ponto máximo de avanço, onde os motoristas devem parar), “faixas zebradas” sobre as lombadas e “lombofaixas”, faixas contínuas e faixas intermitentes. Em alguns casos, também é substituída a sinalização vertical (as placas de Trânsito) eventualmente danificadas pelos vendavais de janeiro e fevereiro.

Cronograma em toda Nova Odessa

Como nos últimos anos, o cronograma vai atender gradualmente a todas as escolas da cidade, tanto as públicas – das redes Municipal e Estadual – quanto as particulares, totalizando em torno de 40 comunidade escolares. Também estão sendo atendidos locais de grande circulação de pedestres, como as regiões comerciais (incluindo a Avenida Carlos Botelho, no Centro) e algumas igrejas.

“Devido ao início do ano letivo, estamos realizando esse trabalho principalmente aos sábados, para não prejudicar a entrada e saídas dos alunos das escolas. Mas ouvimos os pais durante a semana depois, que elogiam bastante a nova sinalização, destacam o ganho em segurança e também citam que o entorno das escolas fica mais bonito”, apontou Benedito Goes Neto, autoridade municipal de Trânsito.

Mais notícias da cidade e região

Já receberam a manutenção periódica na sinalização de solo os entornos das creches e escolas municipais do Parque Klavin, de uma instituição particular na Rua Aristeu Valente, no Centro, e também da Escola Estadual do Jardim Monte das Oliveiras. “São lugares com grande movimento de carros e pedestres, o que aumenta chance de acidentes e também o desgaste da sinalização”, justificou Goes.

Recentemente, o Setor já havia instalado duas faixas elevadas de pedestres – também conhecidas como “lombofaixas” ou “faixas da vida” – em frente aos portões da EMEBs (Escolas Municipais de Educação Básica) Professora Alzira Ferreira Delegá e Professora Maria Cecília Borriero Milani, ambas no Green Village.

No entorno da Escola Municipal do Parque Klavin, foram criadas vagas exclusivas de estacionamento para vans e do novo padrão adotado pela Prefeitura – para cadeirantes, gestantes e autistas. Foi refeita, ainda, a sinalização da entrada da cidade para quem vem de Sumaré pela Avenida Fuad Assef Maluf em direção à Rua Goiânia, no Jardim São Jorge – entre outros pontos.

O cronograma prossegue diariamente. A pintura é realizada pelos servidores do próprio setor, com equipamento e tintas adquiridas pela Prefeitura. Parte do custo das tintas, inclusive, foi adquirida com os recursos que a Prefeitura finalmente consegue agora receber via RENAINF (Sistema Registro Nacional de Infrações de Trânsito).

