Fumantes têm 2 vezes mais dificuldades de engravidar

Alerta fumante- Além de trazer diversos danos à saúde, como câncer, doenças cardiovasculares e problemas respiratórios, as mais de 4 mil sustâncias presentes no cigarro também comprometem seriamente a fertilidade de homens e mulheres. É isso que aponta estudo recente conduzido por pesquisadores italianos e publicado pelo Journal of Clinical Medicine, que demonstrou que metais pesados, como o cádmio e o chumbo encontrados no cigarro convencional se acumulam nos testículos, prejudicando o funcionamento dessas glândulas.

Fumante e os compromentimentos à saúde

Já o estudo publicado pelo jornal científico Journal of Applied Toxicology, revisado no final de 2024, demonstrou que a nicotina pode comprometer as funções do ovário, prejudicando a capacidade reprodutiva feminina.

“Essas novas pesquisas confirmam um alerta que há muito tempo temos feito: fumar compromete seriamente a fertilidade de homens e mulheres. Casais que buscam ter filhos devem abandonar imediatamente o cigarro para terem mais chances de ter um filho”, afirma o farmacêutico Bruno Jacon, gerente de Qualidade e Assuntos Regulatórios da Euroart Import, empresa que trouxe para o Brasil o lubrificante Conceive Plus, que ajuda a engravidar.



Os efeitos do fumo vão desde a diminuição da quantidade e da qualidade dos gametas chegando até a interferências hormonais que regulam todos os processos reprodutivos. “Há pesquisas que demonstram que ao menos 100 substâncias presentes no cigarro comprometem diretamente a fertilidade masculina e feminina”, explica Jacon.

Dentre essas substâncias, uma das principais vilãs é a nicotina, que nas mulheres tem efeito vasoconstritor, o que diminui o fluxo sanguíneo para os órgãos reprodutivos femininos, dificultando a ovulação e causando a perda precoce de óvulos.

Além disso, essa substância piora o funcionamento das tubas uterinas, comprometendo o encontro entre óvulos e espermatozoides. Nos homens, a nicotina afeta tanto a produção quanto a mobilidade dos espermatozóides, reduzindo sistematicamente a quantidade de gametas saudáveis.

O que pode ajudar casais com dificuldades de engravidar?

Segundo Jacon, casais com dificuldades de engravidar podem recorrer a diversas opções que são facilmente encontradas em farmácias, como testes de ovulação e lubrificantes de fertilidade, para tentar reverter esse quadro. “O lubrificante de fertilidade Conceive Plus deveria ser a primeira opção para quem busca ter um filho, já que ajuda a engravidar de forma natural e não agride os espermatozóides, mantendo-os saudáveis por mais tempo, além de melhorar sua mobilidade, facilitando sua chegada ao óvulo”.

Os lubrificantes de fertilidade devem ser utilizados na região íntima de 10 a 15 minutos antes da relação sexual e podem ser usados tanto por homens quanto por mulheres. O produto cria as condições necessárias para a concepção, não possui restrições de uso e pode ser reaplicado sempre que necessário.

Sobre a Euroart Import

Fundada na cidade de Campinas (SP), em 1999, a Euroart Import é referência na importação e distribuição de bens de consumo e trabalha com marcas premium e produtos diferenciados, capazes de proporcionar benefícios reais e qualidade de vida aos consumidores brasileiros. Atualmente, a empresa está sediada no Distrito Industrial de Indaiatuba, interior paulista.

Além da linha Conceive Plus, produto pioneiro e mundialmente reconhecido por sua eficácia e qualidade, a Euroart Import é também a distribuidora exclusiva dos produtos importados P&G e em seu portfólio conta com marcas como Fixodent, Tide, Aussie, Dawn, Cascade entre tantas outras.

