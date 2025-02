Folia em alto mar: quanto fica um barco este Carnaval

O Carnaval está chegando e com ele muita animação nos dias de folia, período que vestimos a fantasia e nos desplugamos do cotidiano árduo de muito trabalho, Mas que tal passar pular o Carnaval de uma perspectiva diferente, em alto mar, conhecendo as mais belas praias do litoral brasileiro?

A BnBoats, conhecida como o “Airbnb dos barcos”, está com uma frota de mais de 800 embarcações espalhadas por 94 destinos, entre litoral e interior, para quem quer passar o feriadão em alto mar.

Há desde modelos a partir de R$ 180,00 até lanchas com capacidade para até 12 pessoas.

No portfólio da plataforma existem lanchas, barcos, catamarãs, escunas, veleiros, pesqueiros, botes e até iates. Algumas das embarcações possuem salas de estar no interior ou na popa (parte de trás do barco),

Pacotes de Carnaval

Os barcos também podem ser uma opção mais barata que hotéis para passar o Carnaval. Alguns pacotes na rede hoteleira variam entre R$ 2 mil a R$ 30 mil, valores fora de alcance para a maioria da população brasileira.

Muitos turistas estão recorrendo à locação de barcos por oferecer a possibilidade de trafegar por várias praias em curto espaço de tempo, reunir número maior de familiares e amigos, além de conhecer cenários deslumbrantes, o que a rede hoteleira não consegue oferecer. As reservas podem ser feitas pelo site da plataforma www.bnboats.com.

Onde alugar?

Região Sudeste

Espírito Santo (Afonso Cláudio, Guaçuí, Guarapari, Vitória), Minas Gerais (Capitólio, Delfinópolis), Rio de Janeiro (Angra dos Reis, Arraial do Cabo, Búzios, Cabo Frio, Cardoso Moreira, Itacuruçá, Mangaratiba, Niterói, Paraty, Rio de Janeiro), São Paulo (Adamantina, Águas de São Pedro, Agudos, Alumínio, Bertioga. Caraguatatuba, Cubatão, Guarujá, Ilhabela, Indaiatuba, Itapevi, Itajobi, Jaú, Rubineia, Santos, São Paulo, São Sebastião, Tabatinga, Ubatuba).

Região Nordeste

Alagoas (Anadia, Arapiraca, Atalaia, Barra de São Miguel, Japaratinga), Bahia (Abaíra, Acajutiba, Almadina, Amargosa, Barra Grande, Cícero Dantas, Cipó, Condeúba, Coronel João Sá, Cruz das Almas, Dário Meira, Dias D´Ávila, Porto Seguro, Salvador), Ceará (Amontada, Aquiraz), Maranhão (Imperatriz), Paraíba (Areias de Baraúnas, Cabedelo), Pernambuco (Belém de Maria, Praia dos Carneiros, Recife), Piauí (Acauã, Barra d`Alcântara), Rio Grande do Norte (Afonso Bezerra, Assu, Baraúna, São Vicente), Sergipe (Aquidabã).

Região Sul

Paraná (Andirá, Antônio Olinto, Araucária, Ilha do Mel, Paranaguá), Rio Grande do Sul (Aceguá, Porto Alegre), Santa Catarina (Abdon Batista, Balneário Camboriú, Biguaçu, Bombinhas, Florianópolis, Governador Celso Ramos, Penha, Porto Belo, Praia Grande).

Região Centro-Oeste

Distrito Federal (Brasília), Goiás (Aparecida de Goiânia), Mato Grosso do Sul (Bandeirantes)

Região Norte

Amapá (Cutias, Pracuúba), Amazonas (Amaturá, Anamã, Anori), Rondônia (Cerejeiras)

