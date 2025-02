Doença de Dilma pode durar dias e deixar sequelas, alerta o neurologista

Já virou notícia que a ex-presidente Dilma Rousseff, de 77 anos, foi internada na China após apresentar sintomas como pressão alta, vômitos e tontura. O diagnóstico foi neurite vestibular, uma inflamação aguda do nervo vestibular, responsável pelo equilíbrio e pela orientação espacial.

Mas, segundo o neurologista Dr. Saulo Nader, especialista em tontura, equilíbrio e desequilíbrios, essa condição de saúde pode durar dias ou semanas e, em alguns casos, até deixar sequelas, infelizmente. O sintoma mais comum é uma vertigem intensa e repentina, acompanhada de desequilíbrio e náuseas.

Neurologista fala do caso de Dilma

“Trata-se de uma das mais terríveis doenças que atingem o sistema vestibular e todo sistema todo entra em colapso. Um quadro agudo que pode levar uma pessoa até o hospital para descartar uma suspeita de AVC. Nos demais casos, a melhora é gradual, com a recalibragem do equilíbrio”, alerta Nader.

Leia+ Sobre saúde aqui no NMomento

O neurologista, que é membro oficial da prestigiada sociedade científica internacional Bárány Society (Suécia), afirma que a causa é idiopática, ou seja, ocorre ao acaso e pode ser com qualquer ser humano. Porém com maior chance de atingir pessoas com baixa resistência, períodos de estresse ou de privação de sono.

Doutor Tontura, como é ele é conhecido pelos internautas @doutortontura, ressalta ainda que o tratamento inclui medicamentos para aliviar os sintomas e, posteriormente, fisioterapia vestibular, que ajuda o cérebro a se ajustar ao novo funcionamento do sistema de equilíbrio. Cuidado na dosagem e tempo dos medicamentos que podem piorar o caso.

Para prevenir sequelas, é essencial evitar repouso excessivo e estimular a adaptação do organismo por meio de movimentos e exercícios específicos. O acompanhamento médico é fundamental para garantir uma recuperação completa.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP