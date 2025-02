Otaviano Costa vai pra Band comandar noite

Otaviano Costa é o novo contratado da Band.

O apresentador chega para assumir o lugar de Rodrigo Alvarez, que vai fazer as reportagens especiais no Melhor da Noite. Glenda Kozlowski voltará para o esporte da Band e as novidades prometem.

Apresentador retorna à emissora depois de 20 anos e vai comandar o Melhor da Noite a partir de março, de quarta a sexta-feira, das 22h30 à meia-noite.

Francine Carvalho usa look com 6 mil búzios e dá spoiler de fantasia: “pegada africana”

Comemorando 11 anos no Carnaval, a empresária Francine Carvalho apostou na transparência para o primeiro ensaio técnico da Gaviões da Fiel e surgiu com um body cavado, cravejado com 6 mil búzios – que tem tudo a ver com o enredo de origem africana –, além de detalhes em cordas de pelúcia, que deram efeito de movimento na avenida.

Na cabeça, a musa da Gaviões optou por um rabo de trança de 1,5m. O look é inspirado no enredo, saudando as etnias e raízes africanas. Para o desfile, ela prepara uma fantasia na mesma linha: ousada, conceitual e ainda mais polêmica. Francine ainda promete uma surpresa na avenida. No ano passado, ela usou LED e efeito de som na fantasia.

“Para o ensaio, criamos um look sobre os tesouros de Oió, antigo império da África que hoje é a Nigéria e está entrelaçado com o enredo. E para o desfile, uma pegada africana, misteriosa e sensual. Aliás, nunca usei nada dentro desse tema, é uma novidade. Estou bem animada. A fantasia também será laranja, cor que nunca usei, e terá materiais novos”, dá spoiler.

Apesar de ser loira e ter cabelo liso, Francine afasta qualquer acusação de “apropriação cultural”, já que se sentiu parte do enredo. “Me senti realmente abraçada pelo enredo. É uma história de luta que qualquer um teria orgulho de contar. Carnaval é isso, a celebração da cultura sem preconceitos e sem rótulos. Sigo sem medo de críticas ou julgamentos”.

Por mais um ano, Francine fará jornada dupla no Carnaval. Além de musa da Gaviões da Fiel, a empresária também é rainha de bateria da X9 Pioneira, em Santos, litoral de São Paulo. Para aguentar a maratona, ela não perde os treinos na academia e as aulas de samba. Além disso, investe em tratamentos estéticos para exibir seu melhor corpo na avenida.

“Sou a louca dos tratamentos, já experimentei de tudo e dá resultado (risos). Faço aulas de samba, mesmo com tantos anos de Carnaval, sempre temos coisas novas para aprender. Sobre as fantasias, não posso falar muito, para não revelar antes da hora. Mas será inédita e luxuosa, o investimento é alto, não parei para somar ainda”, diz.

Fotos: Adilson Marques / Divulgação