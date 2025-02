Veja 18 vagas de vigilante patrimonial em Sumaré

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Sumaré está com 33 novas vagas de emprego abertas em diversas áreas. Os interessados com perfil para as oportunidades devem comparecer ao departamento, com documentos pessoais, comprovante de endereço e carteira de trabalho.

Vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Sumaré, o PAT está localizado na rua Justino França, 143, centro. Os candidatos podem comparecer no local das 8 às 16h, de segunda a sexta-feira. Para mais informações, o contato deve ser feito pelo telefone (19) 3803-3003.

É importante ressaltar que as vagas são rotativas e podem ser preenchidas e finalizadas ao longo do dia.

Confira as vagas disponíveis:

• Vigilante Patrimonial – Ensino Médio completo, CNH A/B e curso com reciclagem, seis meses de experiência – 18 vagas

• Vigilante Líder – Ensino Médio completo, CNH A/B e curso de reciclagem, seis meses de experiência – 3 vagas

• Recepcionista – Ensino Médio completo, seis meses de experiência – 2

• Ajudante de Açougueiro – Ensino Fundamental completo -2

• Balconista de Açougue – Ensino Fundamental completo, seis meses de experiência – 1 vaga

• Costureira Geral – Ensino Fundamental, Costura de Bags, seis meses de experiência – 2

• Estagiário de Engenharia Civil – Ensino Superior cursando – 3

• Tecelão – Ensino Fundamental completo, seis meses de experiência – 2

