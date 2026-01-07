Nova Odessa: restabelecido semáforo na esquina das ruas Rio Branco e 1º de Janeiro

Danificado por colisão veicular em dezembro, o equipamento voltou a operar normalmente nesta terça-feira (6) após a chegada e instalação da peça necessária

O semáforo localizado no cruzamento das ruas Rio Branco e 1º de Janeiro foi reintegrado ao sistema de tráfego da cidade nesta terça-feira (06/01), após a conclusão dos reparos definitivos. O equipamento havia sido danificado no dia 05/12 devido a uma colisão veicular, que comprometeu sua base metálica e, principalmente, sua controladora eletrônica.

Imediatamente após o ocorrido, a equipe de manutenção do Setor Municipal de Trânsito realizou os reparos iniciais. No entanto, o funcionamento pleno dependia da substituição da controladora, cujo fornecimento foi aguardado nas últimas semanas.

Para garantir a segurança e a fluidez do trânsito durante este período, foram adotadas medidas compensatórias. Além da atuação pontual de agentes de trânsito no local, também foi instalada sinalização vertical, uma iniciativa que se mostrou eficaz na organização do fluxo de veículos, especialmente nos horários de maior movimento.

“A restauração deste semáforo era uma prioridade para a segurança viária neste importante cruzamento. Agradeço os munícipes pela compreensão durante o período em que adotamos medidas alternativas para ordenar o tráfego”, destacou Goes.

