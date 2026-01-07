Um levantamento nacional inédito aponta que 30% dos 100 melhores hospitais públicos do Brasil estão localizados no estado de São Paulo. O estudo foi realizado pelo Ibross (Instituto Brasileiro das Organizações Sociais de Saúde) em parceria com a OPAS/OMS (Organização Pan-Americana de Saúde), Instituto Ética Saúde (IES), Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (Conass) e Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde (Conasems).

A partir da lista inicial haverá um refinamento da pesquisa para escolher os ‘Top 10’ hospitais, que serão revelados em maio durante o Prêmio Melhores Hospitais Públicos do Brasil, iniciativa conjunta das cinco entidades.

Depois de São Paulo, Goiás se destaca com 10% dos 100 melhores hospitais públicos do país. Na sequência vêm Pará (7%), Santa Catarina (7%), Pernambuco (6%), Rio de Janeiro (6%), Paraná (5%), Amazonas (3%), Bahia (3%), Distrito Federal (3%), Maranhão (3%), Minas Gerais (3%), Ceará (2%), Distrito Federal (2%), Espírito Santo (2%), Mato Grosso do Sul (2%), Rio Grande do Sul (2%), Tocantins (2%), Piauí (1%), Rio Grande do Norte e Sergipe (1%).

“Essa relação dos 100 melhores hospitais se mostrou representativa de todas as regiões brasileiras, e isso demonstra que o país possui centros de excelência hospitalar do SUS (Sistema Único de Saúde) espalhados pelo seu território”, afirma o médico sanitarista Renilson Rehem, idealizador do projeto e ex-presidente do Ibross.

Critérios

A lista das unidades indicadas ao Prêmio Melhores Hospitais Públicos do Brasil considera serviços hospitalares dos governos federal, estadual ou municipal, com assistência 100% pelo SUS (sem nenhum tipo de atendimento por operadora de saúde) . A seleção inclui hospitais gerais —adultos ou pediátricos— e hospitais especializados nas áreas de ortopedia, oncologia, cardiologia e maternidade, todos com mais de 50 leitos e produção registrada no SIH (Sistema de Informações Hospitalares) do Ministério da Saúde entre agosto de 2024 e julho de 2025. Hospitais psiquiátricos e de longa permanência não foram incluídos.

Para a definição dos “finalistas” do Prêmio Melhores Hospitais Públicos do Brasil foram aplicados critérios como acreditação hospitalar, taxas de ocupação e taxa de mortalidade, disponibilidade de leitos de terapia intensiva e tempo médio de permanência dos pacientes internados, dentre outros.

A relação dos 100 indicados será agora ranqueada com base em pesquisa independente de satisfação dos pacientes, no nível de acreditação dos serviços e nas informações de compliance fornecidas pelos hospitais. Também será considerada uma avaliação de eficiência que cruzará os dados de atendimentos com a disponibilidade de recursos financeiros.

“Com essa premiação, buscamos reconhecer e divulgar as melhores práticas de gestão e assistência à saúde na rede pública hospitalar do país, bem como promover a melhoria contínua da qualidade e da eficiência dos serviços públicos de saúde prestados à população”, diz Renilson Rehem.

Lista dos melhores hospitais do estado de São Paulo (ordem alfabética):

SÃO PAULO CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER SANTOS COMPLEXO HOSPITALAR DOS ESTIVADORES SÃO BERNARDO DO CAMPO HOSPITAL DA MULHER CAMPINAS HOSPITAL DAS CLINICAS DA UNICAMP BAURU HOSPITAL DE BASE DE BAURU SÃO BERNARDO DO CAMPO HOSPITAL DE CLINICAS MUNICIPAL SÃO PAULO HOSPITAL DE TRANSP DO EST DE SP EURYCLIDES DE JESUS ZERBINI AMÉRICO BRASILIENSE HOSPITAL ESTADUAL AMERICO BRASILIENSE BAURU HOSPITAL ESTADUAL BAURU DIADEMA HOSPITAL ESTADUAL DE DIADEMA HOSPITAL SERRARIA SÃO PAULO HOSPITAL ESTADUAL DE SAPOPEMBA SAO PAULO FRANCISCO MORATO HOSPITAL ESTADUAL PROF CARLOS DA SILVA LACAZ FCO MORATO SUMARÉ HOSPITAL ESTADUAL SUMARE ITAPECERICA DA SERRA HOSPITAL GERAL DE ITAPECERICA DA SERRA ITAPEVI HOSPITAL GERAL DE ITAPEVI TABOÃO DA SERRA HOSPITAL GERAL PIRAJUSSARA SÃO PAULO HOSPITAL INFANTIL DARCY VARGAS UGA III SAO PAULO SÃO PAULO HOSPITAL MUNICIPAL CARMEN PRUDENTE GUARULHOS HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE HMCA MOGI DAS CRUZES HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES PREF WALDEMAR COSTA FILHO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE DE CARVALHO FLORENCE SÃO PAULO HOSPITAL MUNICIPAL GILSON DE CASSIA MARQUES DE CARVALHO SÃO PAULO HOSPITAL MUNICIPAL INFANTIL MENINO JESUS SÃO PAULO HOSPITAL MUNICIPAL M BOI MIRIM SÃO PAULO HOSPITAL MUNICIPAL MATERNIDADE PROFESSOR MARIO DEGNI COTIA HOSPITAL REGIONAL DE COTIA JUNDIAÍ HOSPITAL REGIONAL DE JUNDIAI PIRACICABA HOSPITAL REGIONAL DE PIRACICABA REGISTRO HOSPITAL REGIONAL DE REGISTRO REGISTRO ITANHAÉM HOSPITAL REGIONAL JORGE ROSSMANN DE ITANHAEM

