Nova Odessa sobe 933 posições em ranking de informação contábil e fiscal

Município passou da 1.662ª para a 729ª colocação em avaliação nacional que mede a qualidade das informações contábeis e fiscais enviadas ao Tesouro Nacional

Nova Odessa registrou um avanço expressivo no Ranking da Qualidade da Informação Contábil e Fiscal no Siconfi. Em 2023, o município ocupava a 1.662ª posição e, em 2024, subiu para a 729ª colocação, um salto de 933 posições no levantamento realizado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN). O resultado foi publicado em setembro, no portal oficial do órgão vinculado ao Ministério da Fazenda.

O ICF (Indicador da Qualidade Contábil e Fiscal), calculado a partir das informações enviadas pelos municípios ao Siconfi (Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro), avalia a consistência dos relatórios e demonstrativos contábeis e fiscais compartilhados pelas prefeituras com o Tesouro Nacional.

De acordo com o secretário-adjunto de Finanças e Planejamento, Jackson Candian, o resultado mostra que Nova Odessa está cada vez mais preparada para conquistar novos investimentos: “Subir 933 posições em um ranking nacional demonstra que Nova Odessa está aprimorando seus processos de prestação de contas. Quanto melhor colocado está o município, maior é a confiança da União para o repasse de verbas federais, o que amplia a nossa capacidade de investimento em infraestrutura e políticas públicas”, afirmou.

Os contadores do município, Alexsandro Brito e Lucas Leitão também celebraram o avanço. “Hoje conseguimos enviar informações mais completas, organizadas e confiáveis ao Tesouro Nacional, o que fortalece a imagem do município e dá mais segurança à população sobre o uso dos recursos públicos”, destacaram.

Sobre o ranking

A metodologia adotada pela Secretaria do Tesouro Nacional é dividida em quatro dimensões e considera a capacidade dos entes federativos (municípios, estados e União) de apresentar relatórios fiscais e demonstrativos contábeis no Siconfi. O indicador cruza informações fiscais e contábeis para avaliar a qualidade da gestão das informações prestadas, levando em conta dados como as declarações de contas anuais, a matriz de saldos contábeis e os relatórios de execução orçamentária e gestão fiscal.

