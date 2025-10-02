Festival Raízes credencia instituições interessadas no estacionamento solidário

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, publicou o edital de chamamento público para credenciamento de Organizações da Sociedade Civil (OSC), Organizações Sociais (OS) e Entidades Beneficentes Sem Fins Lucrativos interessadas em explorar o estacionamento solidário pago do Festival Raízes de Santa Bárbara 2025, que será realizado nos dias 18 e 19 de outubro, no Complexo Usina Santa Bárbara.

O período de inscrição vai de 1º a 6 de outubro, exclusivamente para entidades estabelecidas no Município e constituídas como pessoa jurídica. O edital completo e seus anexos estão disponíveis no site www.culturasbo.com/editais

De acordo com o regulamento, a instituição credenciada será responsável pela organização e exploração do estacionamento, que funcionará em área interna do Complexo e também em ruas adjacentes — Rua Maria Luiza Petrini Margato e Rua Aristeo Carlos Pereira — com acessos pelo Caminho dos Flamboyants e pela Rodovia Margarida da Graça Martins (SP-135).

O serviço contemplará estacionamento de automóveis, motos, vans, micro-ônibus e ônibus, além de guarda-volume. Os valores a serem cobrados serão de R$ 30 para automóveis, R$ 15 para motos, R$ 70 para vans e micro-ônibus, R$ 100 para ônibus e R$ 5 para o guarda-volume. Os valores arrecadados serão revertidos para as próprias entidades credenciadas, fortalecendo seu trabalho social.

Vale ressaltar que a Secretaria de Cultura e Turismo possui autonomia na análise e decisão quanto às inscrições apresentadas, podendo inclusive inabilitar aquelas que não atenderem aos requisitos mínimos exigidos. Após a seleção, serão realizadas convocações por e-mail, além de reunião de planejamento para definição de cardápio, preenchimento do relatório de cargas elétricas e disposição do evento.

Mais informações podem ser obtidas diretamente na Secretaria de Cultura e Turismo, pelo telefone (19) 3464-9424, de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas, ou pelo e-mail [email protected]

