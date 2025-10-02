Roubou sorveteria e PM foi gelada atrás dele

Um homem que roubou uma sorveteria na noite de quarta-feira (1) acabou detido por policiais militares em Santa Bárbara d’Oeste.

Os PMs prenderam em flagrante o rapaz acusado de roubo a uma sorveteria no bairro Dona Regina.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Após o chamado via Copom, a equipe se deslocou até o local e, com base em imagens do estabelecimento e na localização de um celular roubado, conseguiu identificar e abordar o suspeito no bairro Parque Gramado, em Americana.

Levou dinheiro da sorveteria

Durante a busca, foram encontrados R$ 114,00 em espécie e um aparelho celular de uma das vítimas. Nas imediações também estavam as roupas usadas no crime e mais R$ 67,25.

O homem foi conduzido ao Plantão Policial de Santa Bárbara d’Oeste, onde teve a prisão em flagrante ratificada pela autoridade competente.

Leia Mais notícias da cidade e região