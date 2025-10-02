Os deputados federais aprovaram por unanimidade, nesta quarta-feira (1º), o projeto que amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5 mil por mês. A proposta, enviada pelo governo Lula (PT) e relatada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), segue agora para análise do Senado.

A medida cumpre uma promessa de campanha do presidente Lula, feita em 2022, de ampliar a faixa do que não pagam o Imposto de Renda para trabalhadores da classe média.

Isenção parcial

O texto também prevê isenção parcial para rendas de até R$ 7.350 mensais, enquanto quem ganha acima de R$ 600 mil por ano passará a ser mais taxado. A iniciativa foi comemorada por parlamentares de diferentes partidos, mas ainda levanta debates sobre o impacto fiscal e a forma de compensação para os cofres públicos.

