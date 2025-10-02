Crise da agua dia 2

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana informa que, na manhã desta quinta-feira (2), os reservatórios do município contabilizam apenas 15 milhões de litros de água. O volume está muito abaixo do ideal, que seria de 36 milhões de litros, o que reforça a gravidade da escassez hídrica enfrentada pela cidade.

Diante desse cenário, a falta de água tem sido generalizada em diferentes pontos do município, mas as regiões mais afetadas nesta quinta-feira são: São Vito, São Luiz, Jardim Boer, Jardim Brasil (parte alta) e Praia Azul. A autarquia ressalta que, no decorrer do dia, os locais com mais dificuldade no abastecimento podem mudar.

A Prefeitura de Americana decretou na terça-feira (30) estado de emergência hídrica, medida que permite a adoção de ações emergenciais como reforço no combate a vazamentos, contratação de caminhões-pipa para atendimento em áreas específicas e intensificação das campanhas de conscientização sobre o uso racional da água.

O DAE reforça que a estiagem prolongada e a baixa qualidade da água captada do Rio Piracicaba têm prejudicado o processo de tratamento, reduzindo significativamente a oferta de água para abastecimento.

A autarquia pede a colaboração da população para que adote práticas de economia e conservação da água, utilizando o recurso de maneira consciente até que a situação se normalize com a retomada das chuvas.